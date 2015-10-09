ثبات الحد الأقصى لأسعار الحديد خلال أكتوبر..وحملات رقابية على الأسعار

ثبتت شركات الحديد الحد الأقصى لأسعارها خلال شهر أكتوبر الحالى باستثناء شركتين خفضتا من أسعارهما وهما شركة ايستار ايجيبت خفضت بنحو 25 جنيها حيث بلغ 4400 جنيه للطن وميتاد حلوان خفضت بمقدار 55 جنيها حيث بلغ سعر الطن 4565 جنيها.

وأعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية فى بيان صادر عن الوزارة، أن شركات الحديد خفضت من إنتاجها هذا الشهر حيث بلغ 89 ألفا و967 طنا مقارنة بالشهر الماضى الذى بلغ 137 ألفا و788 طنا وحدث انخفاض فى المعروض المتاح للتوزيع لدى الشركات الذى بلغ 367 ألفا و522 طنا وكان الشهر الماضى 494 ألفا و235 طنا بالإضافة إلى انخفاض كميات الحديد الموزعة بالسوق المحلى إلى 93 ألفا و897 طنا مقارنة بالشهر الماضى الذى بلغ 132 ألفا و726 طنا.

وقال حنفى إن الشركات التى ثبتت الحد الأقصى لأسعارها هذا الشهر هى شركات عز الدخيلة حديد الأطوال 4990 جنيها للطن وحديد اللفائف 4940 جنيها للطن وحديد أطوال العز للصلب 5 آلاف جنيه واللفائف 4950 جنيها وحديد أطوال عز 5040 جنيها وحديد اللفائف 4990 جنيها وحديد أطوال العز لصناعة الصلب 5070 جنيها للطن واللفائف 5020 جنيها كما ثبتت أسعار حديد مجموعة بشاى 4900 للطن ومجموعة صلب مصر 4900 جنيه والمصرية للصلب 4900 جنيه والدلتا للاستثمارات الصناعية والبحرية 4600 جنيه وبورسعيد الوطنية للصلب 4920 جنيها والحديد والصلب المصرية 4931 جنيها وشركة المراكبى للصناعات المعدنية 4825 جنيها والدلتا للصلب بلغ 4800 جنيه للطن وميدى ستيل 4550 جنيها ومصر إستيل 4650 جنيها وشركة أى أى سى 4820 جنيها للطن وسرحان للصلب 4450 جنيها والسويس للصناعات الحديدية 4540 جنيها والمعادى ستيل 4450 جنيها وشركة أبرايجيبت للصلب 4450 جنيها.

وأشار الدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين إلى أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية من قبل مفتشى القطاع ومباحث التموين على شركات ومصانع وتجار الحديد الجملة والتجزئة للتأكد من الالتزام بالحد الأقصى للأسعار التى أعلنت عنها الشركات، موضحا أنه متاح للشركات والتجار البيع بأقل من هذه الأسعار بشرط الإعلان.