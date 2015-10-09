الرئيس اليمنى يعين اللواء جعفر محافظا جديدا لعدن

أصدر الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى قرارا بتعيين اللواء جعفر محمد سعد محافظا لمحافظة عدن.

يأتى هذا القرار بعد تعيين المحافظ السابق نايف البكرى وزيرا للشباب والرياضة.

>وقال اللواء جعفر - فى تصريحات صحفية بعد صدور قرار التعيين - إن لديه برنامجا عمليا لمحافظة عدن يتمثل في العمل على تحقيق أمن وأمان وصحة وتعليم ونظافة المحافظة وإقرار النظام والقانون وجعل عدن تضاهي المدن الجميلة .

وأضاف أنه لن يستطيع تحقيق ذلك بمفرده مطالبا اشتراك أهل عدن والوطن كله من رجال الدولة حتى المواطنين ومساندته لتحقيق هذه الأهداف .

يأتى تعيين المحافظ الجديد وهو مستشار الرئيس للشئون العسكرية منذ أبريل الماضى بعد أحداث الانفلات الأمنى التى شهدتها المحافظة في الفترة السابقة وبهدف السيطرة على الأوضاع الأمنية .

واللواء جعفر هو أول شخصية عسكرية جنوبية يعين محافظا لعدن وهو من مواليد عام 1950 وقريب من الحراك الجنوبى الذى يطالب بعودة جمهورية اليمن الجنوبى وهو من أبرز العسكريين الجنوبيين الذين ظهروا في فترة ما قبل الوحدة اليمنية وتخرج في إحدى الكليات العسكرية وسافر إلى الاتحاد السوفيتى في أواخر السبعينيات للدراسة وحصل على درجة الماجيستير في العلوم العسكرية وقاتل ضمن وحدات الجيش الجنوبى في حرب عام 1994 وبعد سقوط عدن غادر ضمن القيادات التى خرجت من البلاد واستقر في لندن وعاد إلى عدن قبل حرب جماعة الحوثيين على الجنوب في مارس الماضى وشارك في غرفة عمليات عاصفة الحزم في الرياض .

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