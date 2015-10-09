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فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء فى سوهاج

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فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء فى سوهاج فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء فى سوهاج
بدأت منذ قليل، أعمال التصويت بانتخابات التجديد النصفى بنقابة أطباء سوهاج، وذلك تحت إشراف قضائى كامل لعملية التصويت برئاسة المستشار خالد رسلان، حيث تستمر عملية التصويت حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم.

تجرى الانتخابات على مقعد نقيب الأطباء بسوهاج ومقعدين فوق السن، والتى فاز فيها بالتزكية الدكتور عاطف رضوان مدير القمسيون الطبى الأسبق، والدكتور إسحاق صبحى كبير استشارى العظام بالمحافظة بالمستشفى العام.

وعلى مقعد النقيب هناك تنافس بين 3 مرشحين هم الدكتور أحمد فوزى النقيب الحالى استشارى المخ والأعصاب بمستشفى سوهاج العام، والدكتور قاسم السمان مدير عام العلاج الحر بمديرية الصحة، والدكتور محمود عبد البديع رئيس قسم الرمد بكلية طب أزهر أسيوط.

كما يتنافس فى التجديد النصفى تحت السن أقل من 15 عاما 4 مرشحين سيتم اختيار 2 من بينهم، وهم الدكتورة إيمان سلامة مدرس بجامعة سوهاج، والدكتور وليد خلف كنافة مدير إدارة سوهاج الطبية السابق، والدكتور محيى نصر الدين مساعد مدير العلاج الحر، والدكتور رزيقى نصحى أخصائى جراحة المخ والأعصاب بالتأمين الصحى.

وعلى مقعد جنوب الصعيد من أسيوط إلى أسوان يتنافس الدكتور أحمد حسين عبد السلام طبيب مقيم نفسية وعصبية بالأمانة العامة للطب النفسى، والدكتور على محارب.

وبلغ عدد الأطباء المقيدين بالجداول الانتخابية لمحافظة سوهاج 7000 طبيب.

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مصر 365