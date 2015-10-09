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3 مرشحين على مقعد النقيب و14 للعضوية فى انتخابات نقابة أطباء بنى سويف

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3 مرشحين على مقعد النقيب و14 للعضوية فى انتخابات نقابة أطباء بنى سويف 3 مرشحين على مقعد النقيب و14 للعضوية فى انتخابات نقابة أطباء بنى سويف
بدأت منذ قليل، انتخابات التجديد النصفى لفرع نقابة الأطباء ببنى سويف، وذلك بمقر النقابة بشارع كورنيش النيل بمدينة بنى سويف، حيث يتنافش 3 مرشحين على مقعد النقيب وهم د. شهاب إبراهيم النقيب الحالى، د. أحمد الشرقاوى، د. أبوبكر الملط، و5 فوق السن هم د. أحمد حمدى أبو خضرة، أشرف جميل معوض، طه زكى عبد الجواد، أحمد خفاجى، أبو بكر الملط.

ويتنافس 9 تحت السن هم د. وليد سعيد عبد الخالق، أسامة محمود محمد، محمد يحيى إسماعيل، محمد أحمد جودة، كريم عبد النبى مصباح، محمد هاشم عبد العليم، هانى أحمد أحمد، هانى محمد همام، أيمن عبد الباسط عبد الصمد.

وعلى مقعد شمال الصعيد الدكتور عاطف مرسى رئيس قسم العظام بمستشفى بنى سويف الجامعى.

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