أخبار عاجلة

تبادل إطلاق نار بالأسلحة الآلية بين الشرطة ومسلحين في أكتوبر والداخلية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر -
حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
اللاعب الدولي محمد صلاح يصر على مقابلة شيخ الأزهر قبل انطلاق معسكر الفراعنة في يونيو المقبل لهذا السبب -
التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

برنامج "فن وأدب" يناقش تراجع الحراك الأدبى على أثير إذاعة شمال سيناء

Google+ Print
برنامج "فن وأدب" يناقش تراجع الحراك الأدبى على أثير إذاعة شمال سيناء برنامج "فن وأدب" يناقش تراجع الحراك الأدبى على أثير إذاعة شمال سيناء
ناقش برنامج "فن وأدب" المقدم عبر أثير إذاعة شمال سيناء المحلية الحراك الأدبى فى شمال سيناء والصراعات الدائرة حول موائده وخفوت صوته فى ظل الأحداث والمتغيرات وأسباب تراجع دوره من خلال لقاءات وحوارات مع المعنيين بالشأن الثقافى من الأدباء والكتاب والشعراء والمسئولين بالثقافة والقائمين على أندية الأدب الفصيح والنبطى.

وقال الإذاعى حسن القصاص مقدم ومعد البرنامج لـ"اليوم السابع"، إن البرنامج مدته نصف ساعة، ويناقش قضايا الأدب والمحاور المتعلقة به كما يناقش ألوان الفن والغناء المتنوعة والمقامات الموسيقية من خلال فنانى ومطربى شمال سيناء.

وتناول البرنامج الرؤية السياسية للأدب وأيضا الأدب الساخر الإصلاحى والاجتماعى، المرأة والمجتمع، الحب ومعانيه وألوانه، أدب الطهى والمطبخ، ثقافة النقد والانتقاد، الأدب السيناوى والتراثى.

كما تم خلال البرنامج تغطية المحافل الأدبية والإقليمية منها مؤتمر أدباء إقليم القناة وسيناء، مؤتمر اليوم الواحد، مسابقة شعراء البادية، وعدة مواضيع أخرى تناولت سيناء فى المثقفين والأدباء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه

خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه