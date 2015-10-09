برنامج "فن وأدب" يناقش تراجع الحراك الأدبى على أثير إذاعة شمال سيناء

ناقش برنامج "فن وأدب" المقدم عبر أثير إذاعة شمال سيناء المحلية الحراك الأدبى فى شمال سيناء والصراعات الدائرة حول موائده وخفوت صوته فى ظل الأحداث والمتغيرات وأسباب تراجع دوره من خلال لقاءات وحوارات مع المعنيين بالشأن الثقافى من الأدباء والكتاب والشعراء والمسئولين بالثقافة والقائمين على أندية الأدب الفصيح والنبطى.

وقال الإذاعى حسن القصاص مقدم ومعد البرنامج لـ"اليوم السابع"، إن البرنامج مدته نصف ساعة، ويناقش قضايا الأدب والمحاور المتعلقة به كما يناقش ألوان الفن والغناء المتنوعة والمقامات الموسيقية من خلال فنانى ومطربى شمال سيناء.

وتناول البرنامج الرؤية السياسية للأدب وأيضا الأدب الساخر الإصلاحى والاجتماعى، المرأة والمجتمع، الحب ومعانيه وألوانه، أدب الطهى والمطبخ، ثقافة النقد والانتقاد، الأدب السيناوى والتراثى.

كما تم خلال البرنامج تغطية المحافل الأدبية والإقليمية منها مؤتمر أدباء إقليم القناة وسيناء، مؤتمر اليوم الواحد، مسابقة شعراء البادية، وعدة مواضيع أخرى تناولت سيناء فى عيون المثقفين والأدباء.