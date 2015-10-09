"دمياط الجديدة" تزيل تعديات "المصرف الغربى" وتعلن الحفاظ على حدود المدينة

أزال جهاز مدينة دمياط الجديدة، آخر تعديات فترة الانفلات الأمنى التى أعقبت ثورة 25 يناير، وهى التعديات على المصرف الغربى للمدينة، وتطهيره، والبناء بجواره، وإعادة المدينة إلى رونقها، ويبدأ الجهاز غدا السبت، فى أعمال التدبيش للحفاظ على المصرف، وعلى حدود الكتلة السكنية للمدينة من أى محاولات للتعدى مجددا.

وقال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة: إن مجموعة من ملاك الأراضى الزراعية قاموا بالبناء المخالف بجوار المصرف، وردمه للدخول إلى حدود المدينة، موضحا أن الجهاز قام وقتها بحفر أجزاء تم ردمها من قبل المخالفين، وأنه تمت إزالة التعديات بالكامل خلال اليومين الماضيين، بالتعاون مع شرطة التعمير ومديرية أمن دمياط، وحُفر المصرف بالكامل.

وأضاف منيع، فى تصريحات صحفيه له اليوم: "تعتبر الإزالة خطوة مهمة للغاية، لحماية الضلع الغربي، للمدينة، بجانب الأثر الكبير فى الحفاظ على منسوب المياه الجوفية بالمدينة، وفصل المدينة عن أى محاولات للتعديات والعشوائية"، مشيرا إلى أنه سيتم تسوية عرض وعمق المصرف ليصبح بعرض 6 أمتار، وعمق 3 أمتار، تمهيدا لأعمال التدبيش للحفاظ عليه وعلى حدود الكتلة السكنية للمدينة من أى محاولات للتعدى.

ولفت رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أنه تم إنشاء المصرف منذ إنشاء المدينة، لصرف المياه الجوفية عليه، خاصة أنها مدينة ساحلية قريبة من البحر المتوسط، فضلا عن استخدامه فى التخلص من المياه الزائدة عن الأراضى الزراعية المتاخمة للمدينة.