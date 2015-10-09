فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء فى المحافظات

فتحت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات نقابة الأطباء، صباح اليوم الجمعة، باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة والفرعيات، فى 27 لجنة انتخابية بكافة المحافظات، والتى من المقرر أن تستمر عملية الاقتراع للخامسة من مساء اليوم.

ففى سوهاج بدأت أعمال التصويت تحت إشراف قضائى كامل برئاسة المستشار خالد رسلان، وتجرى الانتخابات على مقعد نقيب الأطباء بسوهاج ومقعدين فوق السن، والتى فاز فيها بالتزكية الدكتور عاطف رضوان مدير القمسيون الطبى الأسبق، والدكتور إسحاق صبحى كبير استشارى العظام بالمحافظة بالمستشفى العام.

وعلى مقعد النقيب يتنافس 3 مرشحين هم الدكتور أحمد فوزى النقيب الحالى استشارى المخ والأعصاب بمستشفى سوهاج العام، والدكتور قاسم السمان مدير عام العلاج الحر بمديرية الصحة، والدكتور محمود عبد البديع رئيس قسم الرمد بكلية طب أزهر أسيوط.

كما يتنافس فى التجديد النصفى تحت السن أقل من 15 عاما 4 مرشحين سيتم اختيار 2 من بينهم، وهم الدكتورة إيمان سلامة مدرس بجامعة سوهاج، والدكتور وليد خلف كنافة مدير إدارة سوهاج الطبية السابق، والدكتور محيى نصر الدين مساعد مدير العلاج الحر، والدكتور رزيقى نصحى أخصائى جراحة المخ والأعصاب بالتأمين الصحى.

وعلى مقعد جنوب الصعيد، من أسيوط إلى أسوان، يتنافس الدكتور أحمد حسين عبد السلام طبيب مقيم نفسية وعصبية بالأمانة العامة للطب النفسى، والدكتور على محارب، وبلغ عدد الأطباء المقيدين بالجداول الانتخابية لمحافظة سوهاج 7000 طبيب .

وفى كفر الشيخ شهد مقر نقابة الأطباء بكفر الشيخ انتخابات التجديد النصفى لاختيار نقيب الطباء بكفر الشيخ، واثنين تحت السن من بين 8 مرشحين، أما فوق السن فقد حسمت بالتزكية، لكل من الدكتور محمود طلحة مرسى "أخصائى العظام"، والدكتور مدحت وديع هيكل مدير الحميات بالشئون الصحية.

ويتوجه أعضاء الجمعية العمومية لمقر النقابة، لاختيار نقيب الأطباء بكفر الشيخ بين مرشحين الدكتور عمرو أبو سمرة مدير مستشفى كفر الشيخ العام الأسبق، والدكتور مفيد راجح أخصائى النساء والولادة، بعد تنازل محمد أبو حليمة المرشح الثالث، لصالح الدكتور عمرو أبو سمرة.

أما مقعدى تحت السن فيتنافس عليهما 8 مرشحين، وهم أحمد الجنزورى مدير هيئة الإسعاف بكفر الشيخ، وعادل محمد شهاب، وعبد الرءوف إبراهيم أحمد، ونادر محمد الخميسى، وهيثم إبراهيم رشوان، ووجيه العطار، وأحمد قطب، وأحمد محمد شنح.

وفى السويس دعا الدكتور تامر البوهى رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء الفرعية بالسويس، أعضاء الجمعية العمومية وجميع الأطباء المسجلين بالكشوف والبالغ عددهم 1250 طبيبا للمشاركة فى الانتخابات.

وأضاف رئيس لجنة انتخابات الأطباء، فى تصريحات صحفية، أن الانتخابات ستجرى على مقعدين مقاعد فوق السن و2 نقابة عامة.

وأعلن الدكتور تامر البوهى فوز الدكتور مجدى البحيرى بمنصب نقيب الأطباء رسميًا بالتزكية ليكون النقيب خلفا للدكتور محمد سلامة.

وفى بنى سويف بدأت الانتخابات بمقر النقابة بشارع كورنيش النيل بمدينة بنى سويف، حيث يتنافش 3 مرشحين على مقعد النقيب وهم د. شهاب إبراهيم النقيب الحالى، د. أحمد الشرقاوى، د. أبوبكر الملط، و5 فوق السن هم د. أحمد حمدى أبو خضرة، أشرف جميل معوض، طه زكى عبد الجواد، أحمد خفاجى، أبو بكر الملط.

ويتنافس 9 تحت السن هم د. وليد سعيد عبد الخالق، أسامة محمود محمد، محمد يحيى إسماعيل، محمد أحمد جودة، كريم عبد النبى مصباح، محمد هاشم عبد العليم، هانى أحمد أحمد، هانى محمد همام، أيمن عبد الباسط عبد الصمد.

وعلى مقعد شمال الصعيد الدكتور عاطف مرسى رئيس قسم العظام بمستشفى بنى سويف الجامعى.