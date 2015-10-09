للأمهات..4 علامات تكشف ضعف نظر طفلك

يشتكى كثير من الأطفال من شعورهم بآلام الصداع بمنطقة الرأس والعين نتيجة تعرض أعينهم للإجهاد نتيجة الجلوس لفترات طويلة لمشاهدة الألعاب الإلكترونية والتليفزيون.

حول ذلك يقول دكتور أسامة النحراوى رئيس قسم جراحة العيون بطب قناة السويس ورئيس الجمعية المصرية لجراحات الفيمتو ليزر، يعانى بعض الأطفال من عدم القدرة على الرؤية بسهولة نتيجة إصابتهم بضعف النظر.

كيف تكتشف الأم ضعف نظر طفلها؟

>ويستكمل د. النحرواى قائلا، يجب على الأمهات مراقبة مستوى نظر طفلها من خلال بعض المواقف كالآتى:

>1)اقتراب الطفل لشاشة التلفزيون أثناء المشاهدة، حيث يكون ذلك مؤشرا بأن الطفل يعانى من ضعف الإبصار أو قصر النظر.

>2) يجب على الأم النظر جيدا لوجه طفلها فإذا لاحظت أنه يكرر إغماض عينيه بشكل جزئى "كسر العين" فإن ذلك مؤشر أن الطفل يعانى من ضعف النظر ويقوم بهذه الحركة لتحسين قدرته على الرؤية.

>3)يجب على الأم أن تراقب ميول الطفل إذا كان يلتف بوجهه إلى الجانب ويفضل الرؤية بزواية أو ميل رأسه فى اتجاه الكتف ففى هذه الحالة يجب الذهاب للطبيب المختص لتشخيص حالة الطفل الصحية.

>4)إذا لاحظت الأم أن طفلها يشتكى من شعوره بالصداع وآلام الرأس والعين بصورة متكرر، خاصة عند لعب الطفل بالألعاب الإلكترونية ومشاهدة التليفزيون فذلك يكون مؤشرا لتعرض العين للإجهاد.

وأضاف د النحراوى أنه يجب على الأم فى حالة ملاحظتها الأعراض السابق ذكرها ضرورة التوجه للطبيب المختص لمعرفة سبب حدوث هذه الأعراض والتى تتطلب ارتداء الطفل للنظارة الطبية.