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يهودي يطعن 4 فلسطينيين في مدينة ديمونا الإسرائيلية

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يهودي يطعن 4 فلسطينيين في مدينة ديمونا الإسرائيلية يهودي يطعن 4 فلسطينيين في مدينة ديمونا الإسرائيلية

طعن مستوطن  يهودي 4 فلسطينيين في مدينة ديمونة الإسرائيلية.، وذكرت ذلك قناة سكاي نيوز بالعربية، اليوم الجمعة، دون المزيد من التفاصيل.
> يأتى ذلك فيما ذكر راديو صوت إسرائيل أيضًا ، أن رجلا عربيا أصيب في مدينة ديمونا نتيجة تعرضه للطعن في مداخل إحدى المدارس بالمدينة، مشيرا إلى أن الشرطة اعتقلت شخصا يهوديا يشتبه في ضلوعه بالحادث.
> وأوضح الراديو أن المصاب عامل وقد تم نقله إلى مستشفي بئر السبع.

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