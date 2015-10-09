يهودي يطعن 4 فلسطينيين في مدينة ديمونا الإسرائيلية

طعن مستوطن يهودي 4 فلسطينيين في مدينة ديمونة الإسرائيلية.، وذكرت ذلك قناة سكاي نيوز بالعربية، اليوم الجمعة، دون المزيد من التفاصيل.

> يأتى ذلك فيما ذكر راديو صوت إسرائيل أيضًا ، أن رجلا عربيا أصيب في مدينة ديمونا نتيجة تعرضه للطعن في مداخل إحدى المدارس بالمدينة، مشيرا إلى أن الشرطة اعتقلت شخصا يهوديا يشتبه في ضلوعه بالحادث.

> وأوضح الراديو أن المصاب عامل وقد تم نقله إلى مستشفي بئر السبع.