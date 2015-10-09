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مقتل حسين همدانى قائد الحرس الثورى الإيرانى الأسبق على أيدى داعش بسوريا

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مقتل حسين همدانى قائد الحرس الثورى الإيرانى الأسبق على أيدى داعش بسوريا مقتل حسين همدانى قائد الحرس الثورى الإيرانى الأسبق على أيدى داعش بسوريا
قال تلفزيون الميادين ومقره لبنان اليوم الجمعة إن مستشارا عسكريا إيرانيا برتبة جنرال قتل في حلب بسوريا.

وذكرت القناة في نبأ عاجل على شاشتها أن الجنرال يدعى حسين همداني، ولم توضح القناة متى قتل همداني أو ما إذا كان قتل في مدينة حلب أم محافظة حلب.

فى سياق متصل ذكرت وكالة أنباء فارس أن العميد همداني أحد القادة الاوائل لقوات حرس الثورة الاسلامية ابان الحرب المفروضة و من مؤسسي قوات حرس الثورة في همدان ،وقد تولى لفترة قيادة الفرقة 27 محمد رسول الله (ص).

وعاد العميد همداني لتولى قيادة فرقة محمد رسول الله(ص) بعد ان تحولت الى فيلق محمد رسول الله (ص).

وأفادت العلاقات العامة للحرس الثوري الايراني ان العميد حسين همداني استشهد على يد عناصر جماعة داعش الارهابية في ضواحي مدينة حلب شمال سوريا.
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