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إسرائيلى يطعن 3 فلسطينيين ومواطن بدوى فى جنوب اسرائيل

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إسرائيلى يطعن 3 فلسطينيين ومواطن بدوى فى جنوب اسرائيل إسرائيلى يطعن 3 فلسطينيين ومواطن بدوى فى جنوب اسرائيل
ذكر تقرير ان ثلاثة فلسطينيين وشخص بدوي اصيبوا صباح اليوم الجمعة بجرح في اعتداءي طعن نفذهما شخص يهودي في مدينة ديمونا بمنطقة النقب جنوب اسرائيل.

وذكرت الاذاعة الاسرائيلية ان رجلا عربيا اصيب بجروح نتيجة تعرضه للطعن في مداخل احدى المدارس بمدينة ديمونا.

وتابعت ان مواطنا بدويا عشرينيا اصيب بجروح متوسطة جراء تعرضه للطعن في المدينة صباح اليوم الجمعة ، وذكر ان الجريح عامل في البلدية وتم نقله الى مستشفى سوروكا في بئر السبع.

وأضافت الاذاعة ان الشرطة اعتقلت شخصا يهوديا يشتبه في ضلوعه في اعتداءي الطعن .

يأتي الحادث بعد مرور يوم على طعن تعرض لها اسرائيليون من جانب فلسطينيين على خلفية التوترات المتصاعدة بين الجانبين بسبب السماح لليهود بدخول باحة الحرم القدسي خلال الاعياد اليهودية.
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مصر 365

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