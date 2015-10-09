الإكوادور تستهل الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم بهدفين في البرازيل

تغلب المنتخب الإكوادوري لكرة القدم الأرجنتيني بهدفين نظيفين، مساء الخميس، في الجولة الأولى من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018، فيما استهلت تشيلي مشوارها بتسجيل هدفين متأخرين لتفوز 2-صفر على ضيفتها البرازيل بطلة العالم 5 مرات.

> وخطف المنتخب الإكوادوري 3 نقاط غالية في بداية مسيرته بالتصفيات ليؤكد أنه سيكون منافسا قويا على إحدى بطاقات التأهل للنهائيات المقرر إقامتها في روسيا.

وكلل منتخب تشيلي عرضه القوي بعدما صنع فرصا أكثر من فريق السامبا ليفوز 2-0، بعد أن هيمن على اللعب مع سير اللقاء ليحقق أول انتصار له على البرازيل في تصفيات أميركا الجنوبية لكأس العالم منذ عام 2000.

وفي مباراة أخرى، لم تتأثر أوروغواي بغياب ثنائي الهجوم الموقوف لويس سواريز وإدينسون كافاني لتحقق أول انتصار لها على الإطلاق خارج الديار على بوليفيا في لا باز بعدما تفوقت عليها 2-صفر.

وهذا هو أول انتصار لأوروغواي في 10 مباريات بتصفيات كأس العالم في لا باز، التي ترتفع 3650 مترا فوق مستوى سطح البحر، حيث تجرعت أوروغواي الهزيمة 4-1 في آخر زيارة لها إلى هناك في ديسمبر 2012.