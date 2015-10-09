مميش : عبور 90 سفينة بحمولة 5 مليون طن قناة السويس خلال اليومين الماضيين

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحى للقناة قد شهد خلال اليومين الماضيين عبور 90 سفينة بحمولة قدرها 5 ملايين و402 ألف طن حمولات مختلفة، منها 51 سفينة عبرت القناة الجديدة بحمولة قدرها 3 ملايين و61 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية، أن قناة السويس شهدت يوم الأربعاء الماضى، عبور 43 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و667 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 14 سفينة بحمولة قدرها 667 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MOTISON MAERSK قدرها 200 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى سنغافورة، وعبرت 29 سفينة من اتجاه الجنوب “القناة الجديدة” بحمولة قدرها 2مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSCZOE حمولة قدرها 196 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أن قناة السويس شهدت أمس الخميس عبور 47 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و735 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور25 سفينة بحمولة قدرها مليون و674 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC SONIA قدرها 157 ألف طن قادمة من إيطاليا ومتجهة إلى السعودية.

وعبرت 22 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة قدرها مليون و61 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التابعة لهونج كونج بحمولة قدرها 156 ألف طن.