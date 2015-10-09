أخبار عاجلة

تبادل إطلاق نار بالأسلحة الآلية بين الشرطة ومسلحين في أكتوبر والداخلية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر -
حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
اللاعب الدولي محمد صلاح يصر على مقابلة شيخ الأزهر قبل انطلاق معسكر الفراعنة في يونيو المقبل لهذا السبب -
التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

روسيا تطلب وساطة بريطانيا للتنسيق مع الجيش السوري الحر في مواجهة داعش

Google+ Print
روسيا تطلب وساطة بريطانيا للتنسيق مع الجيش السوري الحر في مواجهة داعش روسيا تطلب وساطة بريطانيا للتنسيق مع الجيش السوري الحر في مواجهة داعش

فلاديمير بوتين

تتطلع روسيا إلى تحقيق التناسق بين الجيش السوري الحر والقوات المسلحة السورية، وترجو روسيا أن تساعدها بريطانيا على إقامة الحوار مع الجيش السوري الحر.

وأوضح السفير الروسي الكسندر ياكوفينكو الذي قدم الطلب إلى المدير العام السياسي لوزارة الخارجية البريطانية أن روسيا تريد أن تساعدها بريطانيا على الدخول في اتصال مع الجيش السوري الحر من أجل تنسيق جهود مكافحة تنظيم “داعش” بينه وبين القوات المسلحة السورية، وانضمام الجيش السوري الحر إلى العملية السياسية السورية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن استعداد روسيا للدخول في اتصال مع الجيش السوري الحر.

ويعتبر الجيش السوري الحر هو الفصيل الرئيسي للمعارضة المسلحة السورية.

المصدر : سبوتنيك

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا