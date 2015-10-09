روسيا تطلب وساطة بريطانيا للتنسيق مع الجيش السوري الحر في مواجهة داعش

تتطلع روسيا إلى تحقيق التناسق بين الجيش السوري الحر والقوات المسلحة السورية، وترجو روسيا أن تساعدها بريطانيا على إقامة الحوار مع الجيش السوري الحر.

وأوضح السفير الروسي الكسندر ياكوفينكو الذي قدم الطلب إلى المدير العام السياسي لوزارة الخارجية البريطانية أن روسيا تريد أن تساعدها بريطانيا على الدخول في اتصال مع الجيش السوري الحر من أجل تنسيق جهود مكافحة تنظيم “داعش” بينه وبين القوات المسلحة السورية، وانضمام الجيش السوري الحر إلى العملية السياسية السورية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن استعداد روسيا للدخول في اتصال مع الجيش السوري الحر.

ويعتبر الجيش السوري الحر هو الفصيل الرئيسي للمعارضة المسلحة السورية.

المصدر : سبوتنيك