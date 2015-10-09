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قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصيادين قبالة سواحل غزة

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قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصيادين قبالة سواحل غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصيادين قبالة سواحل غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم “الجمعة” نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل مدينة غزة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقالت مصادر محلية، إن الزوارق البحرية الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي على مراكب الصيادين قبالة سواحل منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة مما أدى إلى تضرر مركب صيد واضطرار الصيادين للهروب إلى شاطئ البحر خوفا من الإصابة بالرصاص.

وتستهدف قوات الاحتلال بشكل متكرر الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة الممتدة على البحر المتوسط بدعوى تجاوز منطقة الصيد المسموح بها وهي 6 أميال بحرية، كما تستهدف الأراضي الزراعية والمنازل القريبة من الحدود الشمالية والشرقية للقطاع.

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