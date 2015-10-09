عشان ريقك ماينشفش.. اعرف أهمية اللعاب فى حماية أسنانك من التسوس

كثير من الأشخاص يجهلون أهمية إفراز اللعاب بالفم ووظائفه العديدة فى حماية الأسنان من التسوس وسهولة مضغ الطعام وبالتالى يسهل عملية الهضم. الغدة اللعابية بالفم

>حول ذلك يقول د. وائل هندى أخصائى علاج وتجميل الأسنان، إن اللعاب أحد العوامل الهامة للدفاع عن صحة الفم والأسنان وحمايته من الإصابة بالبكتريا ويتم إفرازه بواسطة الغدة اللعابية الموجود بالفم. دور ومهام اللعاب لحماية من التسوس

>ويستكمل د. وائل قائلا " تتعدد وظائف ومهام التى يقوم بها اللعاب بالفم ومنها حماية الأسنان من التسوس نظرا لاحتوائه على بعض الانزيمات التى تعمل على قتل البكتريا، وكذلك يقوم بازالة بقايا الطعام المتراكمة بالاسنان. أهم الأطعمة التى تزيد من إفراز اللعاب

>ويتابع د. وائل قائلا "هناك بعض الأطعمة التى تساعد فى زيادة إفراز اللعاب مثل الليمون والبرتقال وكذلك شرب المياه والسوائل بكثرة، فاحرص عليها حتى لا يتعرض الفم للجفاف وبالتالى تزيد خطر إصابة الأسنان بالتسوس".

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شبكةعيونالإخبارية

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