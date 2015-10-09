بالفيديو: سعد المجرد في "أعظم اللحظات"

أطلق الفنان المغربي سعد المجرد على قناته الرسمية بفي موقع "اليوتوب" فيديو تحت عنوان "أعظم اللحظات"، ونشره على حسابه الخاص في موقع "الفيسبوك"، يلخّص مشواره الفني ويوثّق أهم لحظاته الفنية التي عاشها بمختلف البلدان العربية.

ويتضمن الفيديو أيضاً مقتطفات من فيديو كليبه الأخير، الذي لاقى رواجاً واسعاً في العالم العربي وحطّم كل الأرقام القياسية على مواقع التواصل الإجتماعي، متجاوزاً بذلك أعمال كبار الفنانين العرب، ومحققاً شعبية فاق كل التوقعات.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي