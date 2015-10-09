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سعد الصغير متورّط ومصداقيته على المحك

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سعد الصغير متورّط ومصداقيته على المحك سعد الصغير متورّط ومصداقيته على المحك

الجمعة 09-10-2015 08:31

انتشرت أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، صور تجمع بين المغنيين الشعبيين سعد الصغير وبوسي، تحت عنوان "صور خطوبة سعد الصغير وبوسي".

كريم جاد وهو صحفي وصديق مقرّب من سعد، أكد الخبر في تصريح له وقال إن الخطوبة تمت بالفعل، ليأتي بعدها بساعات نفياً من سعد الصغير نفسه، معترفاً أنه فعلاً قال إن هذه صور خطوبته من بوسي لكن على سبيل المزاح، إلا أن كريم أخذ كلامه على محمل الجد، على حد قول سعد.

كثيرون اعتبروا أن ما جرى يدلّ على أن سعد أصبح مدمناً على إطلاق الشائعات على نفسه، مثل الكثير من الفنانين الذين يبحثون دوماً عن الشائعات للبقاء تحت الأضواء ولو حتى على حساب مصداقيتهم أمام جمهورهم.

 

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