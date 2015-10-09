موجز أنباء العالم.. حكومة وفاق ليبية.. ورئيس وزراء فرنسا يزور الشرق الأوسط

أعلن بريناردينو ليون مبعوث الأمم المتحدة من أجل الدعم فى ليبيا فى الصخيرات المغربية، عن أسماء أعضاء حكومة الوفاق الوطنى الليبية التى اقترح فايز السراج رئيسا لها، وذلك تمهيدًا لحل النزاع الليبى.

وأوضح أنه تم الاتفاق على اقتراح فايز مصطفى السراج ليكون رئيسًا للحكومة، وأن يشكل مع خمسة نواب مجلسًا رئاسيًا.

بيروت:

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>أحرز الجيش السورى تقدما فى العملية البرية التى أطلقها على جبهات عدة فى وسط البلاد بمؤازرة مقاتلى حزب الله اللبنانى وبتغطية من الطيران الروسى، مسيطرا على الجزء الأكبر من تلة استراتيجية تشرف على مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة.

وقال مصدر عسكرى، "سيطر الجيش السورى بدعم من حزب الله اللبنانى على الجزء الأكبر من تلة الجب الأحمر الاستراتيجية فى ريف اللاذقية (غرب)".

موسكو:

>نفى الجيش الروسى سقوط أربعة صورايخ فى إيران كان أطلقها الأربعاء باتجاه سوريا من بحر قزوين، كما قال مسئول أمريكى فى وقت سابق اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال ايغور كوناشنكوف فى بيان، إن "كل مهنى يعرف أنه خلال هذه العمليات نقوم دائمًا بتحديد الهدف قبل الضربة وبعدها. كل الصواريخ التى أطلقناها من سفننا أصابت أهدافها".

برلين:

>قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أن على الغربيين معاملة روسيا "بشكل صحيح" على أساس المساواة، منتقدًا الرئيس الأمريكى باراك أوباما الذى وصف موسكو بأنها قوة إقليمية.

وأضاف خلال منتدى فى باساو، جنوب ألمانيا، "أقولها بكل صراحة يجب معاملة الروس بشكل صحيح. أعرف من خلال محادثاتى مع (الرئيس الروسى فلاديمير) بوتين أنه لا يقبل عبارات مثل تلك التى قالها باراك اوباما من ان روسيا قوة اقليمية. ماذا يعنى ذلك؟ لا يجب التحدث بهذه الطريقة عن روسيا".

باريس:

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القدس:

القدس:

>تبنى النواب الفرنسيون مشروع قانون يجبر كل قاصر يريد مغادرة البلاد على الحصول على ترخيص موقع من الأبوين أو كفيله القانونى فى إجراء كان ألغى فى 2013، لكنه اعتبر ضروريًا للحد من توجه أطفال للقتال مع مجموعات إسلامية متطرفة.>منعت السلطات الأسرائيلية مجددًا الرجال الذين تقل أعمارهم عن خمسين عامًا من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، وفق ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.>اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنامين نتانياهو أن بلاده تتعرض إلى "موجة من الإرهاب" معظمها غير منظم إنما يشجعها، كما قال، التحريض على الكراهية من جانب السلطة الفلسطينية وحركة حماس وبعض دول المنطقة.

وتعهد نتانياهو خلال مؤتمر صحافى بـ "الحزم" فى مواجهة العنف، لكنه أقر فى الوقت ذاته بعدم وجود "حل سحرى" لمحاربته.

باريس:

>يبدأ رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس جولة فى الشرق الأوسط تشمل مصر والأردن والسعودية وتتمحور حول المبادلات الثنائية والنزاعات الإقليمية.

وسيبحث فالس خلال الجولة دخول روسيا الحرب فى سوريا والتوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

كابول:

كراكاس:

بريشتينا (كوسوفو).

>قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن 33 شخصًا لا زالوا مفقودين بعد خمسة أيام من القصف الأمريكى الكارثى لمستشفى فى قندوز بأفغانستان، ما يثير مخاوف من ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم بشكل كبير.>أعلنت فنزويلا عن عقد اجتماع فنى لأعضاء فى منظمة أوبك مع دول أخرى منتجة للنفط فى 21 أكتوبر وسط دعوات لتقليص العرض فى السوق من أجل دعم سعر النفط.>أغمى على نائبتين كوسوفيتين حين رش نواب من المعارضة غازا مسيلا للدموع فى البرلمان للاحتجاج على تطبيق اتفاق يهدف إلى تطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا.

ونقلت النائبتان إلى المستشفى بسيارة إسعاف.

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