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بان كى مون يثمن التوصل لحكومة وفاق ليبية.. ويدعو لعدم تفويت الفرصة

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بان كى مون يثمن التوصل لحكومة وفاق ليبية.. ويدعو لعدم تفويت الفرصة بان كى مون يثمن التوصل لحكومة وفاق ليبية.. ويدعو لعدم تفويت الفرصة
رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بالاتفاق على حكومة وفاق ليبية، على أن يكون فائز السراج رئيس الوزراء الجديد، وذلك فى أعقاب أشهر من المفاوضات بين الطرفين المتنازعين، فى مدينة الصخيرات المغربية.

وقال المتحدث باسم بان كى مون فى بيان: "بعد أشهر من الاضطراب والغموض، يحث الأمين العام القادة الليبيين على عدم تبديد هذه الفرصة".

يشار إلى أن ليبيا تشهد أعمال عنف منذ الإطاحة بالزعيم الليبى الراحل معمر القذافى فى 2011، وصارت منقسمة بين حكومتين متنافستين، إحداهما تخضع لسيطرة ميليشيات فجر ليبيا فى العاصمة طرابلس، وأخرى معترف بها دوليًا وتتخذ من طبرق فى شرق البلاد مقرا لها.

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