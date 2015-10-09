نادى طنطا يستضيف اليوم صالون سلوى علوان الثقافى بحضور عصام شرف

يستضيف نادى طنطا الرياضى، مساء اليوم الجمعة، صالون الأديبة "سلوى علوان" كأولى برامج الأنشطة الثقافية للنادى، بحضور الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، فى قاعة الاجتماعات بالمبنى الاجتماعى .

ويتضمن برنامج الندوة ترحيب وتعريف بالأديبة سلوى علوان، وكلمة ترحيب من المحاسب فايز عريبى رئيس مجلس الإدارة، ثم عرض فيلم وثائقى عن نادى طنطا الرياضى، وفيلم تعريفى بالصالون، ومحاضرة للدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق.

كما يتضمن البرنامج فقرات كورال وتواشيح، وشعر وموسيقى وتخت شرقى بحضور مجلس الإدارة، وحشد جماهيرى من أعضاء نادى طنطا الرياضى .

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