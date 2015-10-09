ندوة توعوية الثلاثاء بديوان محافظة الإسماعيلية حول ترشيد استهلاك الطاقة

تنظم محافظة الإسماعيلية يوم الثلاثاء المقبل، ندوة عن "ترشيد استهلاك الطاقة"، وذلك بمقر ديوان عام محافظة الإسماعيلية، تحت رعاية اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية.

وتقام الندوة بالتعاون مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء تأكيدا لتطبيق سياسات ترشيد الطاقة بين المواطنين وتماشيا مع بدء المشروع القومى لترشيد الطاقة باستخدام لمبات الليد الموفرة بتوزيع 90 مليون لمبة على المواطنين بالتقسيط على ايصال الكهرباء.

وتبدأ الندوة فى تمام الحادية عشرة صباحا و يحاضر فيها نخبة من مسئولى شركة القناة لتوزيع الكهرباء، ويحضر الندوة عدد من ممثلى المحافظة ومسئولى المراكز والأحياء والمواطنين.

>