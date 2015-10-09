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صراع بين أبو سمرة وراجح على مقعد نقيب أطباء كفر الشيخ

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صراع بين أبو سمرة وراجح على مقعد نقيب أطباء كفر الشيخ صراع بين أبو سمرة وراجح على مقعد نقيب أطباء كفر الشيخ
يشهد مقر نقابة الأطباء بكفر الشيخ انتخابات التجديد النصفى، اليوم الجمعة، والتى تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساء، تحت إشراف قضائى كامل، لاختيار نقيب الطباء بكفر الشيخ، واثنين تحت السن من بين 8 مرشحين، أما فوق السن فقد حسمت بالتذكية، لكل من الدكتور محمود طلحة مرسى "أخصائى العظام"، والدكتور مدحت وديع هيكل مدير الحميات بالشئون الصحية.

ويتوجه أعضاء الجمعية العمومية لمقر النقابة، لاختيار نقيب الأطباء بكفر الشيخ بين مرشحين الدكتور عمرو أبو سمرة مدير مستشفى كفر الشيخ العام الأسبق، والدكتور مفيد راجح أخصائى النساء والولادة، بعد تنازل محمد أبو حليمة المرشح الثالث، لصالح الدكتور عمرو أبو سمرة.

أما مقعدى تحت السن فيتنافس عليهما 8 مرشحين، وهم أحمد الجنزورى مدير هيئة الإسعاف بكفر الشيخ، وعادل محمد شهاب، وعبد الرءوف إبراهيم أحمد، ونادر محمد الخميسى، وهيثم إبراهيم رشوان، ووجيه العطار، وأحمد قطب، وأحمد محمد شنح.

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مصر 365