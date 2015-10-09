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القمامة تملأ شوارع قرية القصابى بسيدى سالم فى كفر الشيخ

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القمامة تملأ شوارع قرية القصابى بسيدى سالم فى كفر الشيخ القمامة تملأ شوارع قرية القصابى بسيدى سالم فى كفر الشيخ
تعددت شكاوى أهالى قرية القصابى التابعة لمركز سيدى سالم بكفر الشيخ من سوء النظافة بالقرية وتراكم القمامة بالشوارع بصورة مسيئة فى ظل تجاهل المسئولين بالوحدة الحلية بقرية القصابى.

وقال محسن محمد على من أهالى القرية، "تقدمنا بشكاوى كتابية عدة مرات وشفوية مرات أخرى لرئيس الوحدة المحلية لمطالبته بنقل القمامة المتراكمة فى الشوارع والشارع الرئيسى للقرية والذى يمر بها شخصياً ذهاباً وإياباً ولم نجد استجابة ونرفع شكوانا للواء مصطفى خلف، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، لاتخاذ إجراءات تجاه المتكاسلين فى الوحدة المحلية بالقصابى".

وأضاف محمد عبد الرحمن محمد "طالب": "لا نجد مبررا من عدم نقل القمامة من الشوارع والشارع الرئيسى بقرية القصابى سوى سوء إدارة من الوحدة المحلية بالقصابى، وليتها تؤذى العين فقط بل إن رائحتها لا تطاق وتجلب الأمراض، فهل يتدخل رئيس مركز ودينة سيدى سالم ليخفف عنا تلك المناظر السيئة؟".

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