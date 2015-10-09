زوج يخدع زوجته ويدخلها مصحة نفسية ويتهمها بالجنون لسرقة أموالها

أقامت الزوجة "نجاة.ف" دعوى خلع ضد زوجها "عبد الله .ص" أمام محكمة الأسرة بإمبابة بعد إلقائها داخل مصحة نفسية دون إرادتها واتهامها بالجنون، وتحرير محاضر ضدها يثبت فيها أنها خطر على طفليها وإقامته ضدها دعوى للوصاية عليها فى ما تملكه من أموال.

وأضافت الزوجة فى دعواها التى حملت رقم 8910 لسنة 2015 "تزوجته وبعد سنة بدأ يعاملنى كخزينة نقود، وترك عمله واعتمد على الأموال التى ورثتها عن أبى والشركة التى تعبت سنوات لتأسيسها، وبدأ فى محاولة جعلى أشك فى قدرتى على إدراة ما أملك، ويقوم بايهامى أننى أنسى أشياء كثيرة، وأحيانا أننى خطر على أولادى الصغار وأننى أحاول أن أتخلص منه، فاستسلمت له وتركت له كل شىء يديره حتى يتركنى فى حالى لمدة شهرين وبعدها ظهر طمعه لى".

وأكملت "عندما طالبت بحقى فى الرجوع إلى ما أملكه، انقلب ضدى، وبدأت تصرفاته المثيرة للشك حتى أننى من كثرة الخوف منه ذهبت بصحبة أبنائى إلى منزل والدتى، وبعدها هددنى إذا لم أرجع له بأخذ أطفالى منه، وبالفعل رجعت بعد أن تعهد بانه يتغير، ولكن هناك كانت المصيبة بعد أن أخذنى إلى المستشفى بحجة أنه مريض وهناك حجزنى ومكثت فيها مدة 4 شهور لا أعرف شيئا عن أسرتى وأخذ حكم ضد بالوصاية على كل ما أملكه ولولا والدتى وإخراجى من المستشفى لكنت مت هناك".

وقالت والدة الزوجة الدكتورة "رحمة. ط"، "استغل طيبة ابنتى وقرر أن يستولى على كل ما تملكه بعد أن زور أوراق جنونها وأقام ضدها محاضر بمحاولة قتل أبنائها رغم أن ابنتى لم تشتك من خطب منذ ولادتها، منه لله كاد أن يتسبب فى موتها ولا يوجد غير الخلع لرحمتها من العذاب".