الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة

الإسكندرية

أسوان

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>فىالصغرى 22 والعظمى 31، والصغرى 21 والعظمى 30، وفىالصغرى 24 والعظمى 37.