لو مضغوط وحاسس بإحباط.. 9 نصائح وتمارين تحافظ على صحتك وتمنحك السعادة

90% من الأمراض الجلدية تتأثر بالحالة النفسية للإنسان، ونسبة أخرى لا تقل عنها من الأمراض العضوية ترتبط بشكل وثيق بالحالة النفسية.

من هنا ظهرت أهمية الحفاظ على سلامة صحتنا النفسية والتعامل معها كمفتاح أبواب الصحة والسعادة.

فى السطور التالية يقدم استشارى الأمراض النفسية الدكتور جمال فرويز روشتة تحوى عددا من العادات والتمارين اليومية، تساهم بصورة فعالة فى الحفاظ على السلامة النفسية للإنسان وهى:

1- امنح نفسك عشرين دقيقة يوميا للتمتع بالمناظر الطبيعية الخضراء، فهذا اللون وتلك الطبيعة يمنحا النفس السعادة والطمأنينة.

>2- تريض يوميا فى الهواء الطلق والذى يساعد على تحسين دورة الأكسجين بالجسم، وتنشيط عمل جميع أعضائه.

>3- استبدل السيارة بالمشى كلما أمكنك ذلك.

>4- استبدل المصعد الكهربائى بالسلالم، فحركة الأرجل صعودا وهبوطا تنشط الدورة الدموية وتحسن المزاج.

>5- احرص على نظافتك الشخصية وراحتك العطرة، فالروائح الطيبة علاج نفسى فعال لحالات الضيق والتوتر.

>6- نم مبكرا، على الرغم من روتينية تلك النصيحة إلا أنها عاملا هاما فى الحفاظ على الصحة النفسية، وتنظيم عمل هرمونات الجسم.

>7- اتبع عادات محددة قبل النوم كقراءة كتاب شيق، وشرب كوبا من اللبن أو الينسون لتحظى بنوم هادئ ومزاج رائق فى الصباح.

>8- ابتعد عن هؤلاء الاشخاص المثيرون لتوترك واقترب أكثر لمن ترتاح نفسيا بجوارهم.

>9- ابتعد عن جميع العوامل التى ترفع هرمون الادرينالين فى جسمك وأهمها الخوف والقلق والانفعال والعصبية.

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