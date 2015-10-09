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فقدان الشهية المرضى يوقف التبويض ويمنع الدورة الشهرية عند الفتيات

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فقدان الشهية المرضى يوقف التبويض ويمنع الدورة الشهرية عند الفتيات فقدان الشهية المرضى يوقف التبويض ويمنع الدورة الشهرية عند الفتيات
تتعرض الفتيات فى مرحلة المراهقة للكثير من الأمراض النفسية، وتعد أمراض اضطرابات الطعام وفقدان الشهية المرضى، من أهم تلك الأمراض وبالطبع تؤثر قلة كمية الطعام التى تتناولها الفتيات على جميع وظائف الجسم، وبشكل خاص انتظام الدورة الشهرية، والذى يعد من أهم العلامات العضوية التى تشير الى الاصابة بأمراض فقر الدم والضعف العام.

تبعا لرأى عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة، فإن توقف الدورة الشهرية يعد من أول العلامات التى تظهر على الفتاة نتيجة لإصابتها بفقر الدم وانخفاض الضغط، والضعف العام، وهو ما يدفع الجسم لإعطاء إشارات الى الأعضاء التناسلية للعمل على وقف عملية التبويض بشكل كامل، تجنبا لنزيف الدورة الشهرية، وحفاظا على مستويات الدم من الانخفاض بصورة مفرطة.

والعلاج يبدأ بالتشخيص السليم بواسطة الفحوصات والتحاليل المعملية، لتحديد نسبة الضعف ونقص العناصر بالجسم وتعويضها، مع ضرورة استشارة الطبيب النفسى وخضوع الفتاة لجلسات العلاج السلوكى أو تبعا لما يراه الطبيب مناسبا لحالتها.

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مصر 365