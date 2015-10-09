رئيس بقالى التموين: صرف نقاط الخبز الشهرية "زفت" بسبب الماكينات

قال ماجد نادى رئيس النقابة العامة لبقالى التموين ، إن المواطنين يعانون من مشاكل فى صرف نقاط الخبز الشهرية للمواطنين، والتى تبدأ من بداية كل شهر ولمدة 10 أيام وهى السلع الغذائية المجانية التى يقوم المواطنين بالحصول عليها مقابل ما يوفرونه من حصصهم من استهلاك الخبز.

وأضاف ماجد نادى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن "السيستم مش شغال على مستوى الجمهورية، وبالفعل جاءت لنا العديد من الشكاوى من بقالين التموين فى كل المحافظات من تكرار نفس المشكلة بسبب ماكينات صرف السلع مقابل الخبز"، نافيًا توقف صرف السلع مقابل ما يوفر من نقاط الخبز، لكن بسبب عيوب ماكينات الكروت يتم الصرف لفرد كل ربع ساعة ما يتسبب فى زحام المواطنين وخناقات طبعًا فاكرين التاجر السبب، وتصريحات الوزير تخليهم يقولوا الحكومة كدابة، قائلا: "بطاقة السستم زفت".

وقال خالد حنفى وزير التموين، فى تصريحات منذ أيام، إنه تبلغ قيمة السلع الغذائية التى يقوم المواطنون بصرفها مقابل نقاط الخبز حوالى 500 مليون جنيه شهريًا.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد قررت تنفيذ منظومة الخبز الجديدة فى مختلف المحافظات، والتى يحصل من خلالها المواطنون على الخبز بالكروت الذكية مع صرف سلع مجانية مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم.

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