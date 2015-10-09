"أمن الاسكندرية" ينضم لحملة "امسك مخالف" لضبط المخالفات العقارية

دشن اللواء أحمد حجازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، حملة "امسك مخالف" بحضور المستشار أحمد الجارحى رئيس الحملة، وجيلانى كساب مؤسس ورئيس اللجنة العليا لحملة امسك مخالف.

وقال جيلانى كساب، خبير التنمية المحلية فى تصريحات صحفية، إن الحملة تواصل يومًا بعد يوم خطواتها للتنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، مشيرًا إلى أن الإسكندرية من المحافظات التى تحتل المركز الأول فى المخالفات العقارية وانهيار جزئى فى الخدمات العامة من صرف صحى ومياه شرب وغيرها من الخدمات العامة .

وأشار مؤسس الحملة، إلى أن هناك خطة مستقبلية للعمل على تذليل العقبات للمواطنين بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية فى مصر.

من جانبه أشاد اللواء أحمد حجازى مدير أمن الإسكندرية، بتدشين الحملة داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن مدينة الإسكندرية تحتاج إلى جهود كل المصريين المخلصين للعمل نحو بناء مصر الجديدة وعودتها للريادة.

وأضاف حجازى، إلى أنه منذ تولى المسئولية يعمل مع جميع الحملات التى تخدم أبناء المحافظة، وذلك لما للمجتمع المدنى دور كبير فى مشاركة الحكومة فى العمل وطرح الحلول، وطالب حجازى مسئولى الحملة بالاستمرار فى العمل بدون الالتفاف إلى الخلف.