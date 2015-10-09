بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد مركز شرطة الباجور ويطالب أفراده باليقظة

تفقد اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، فى الساعت الأولى من اليوم الجمعة، الخدمات المرورية بمدينة شبين الكوم، ثم فاجأ مركز شرطة الباجور بجولة مفاجئة، تفقد خلالها غرف (الحجز - السجن - السلاح - النوبتجية).

والتقى مدير الأمن بقيادات المركز وحثهم على بذل مزيد من الجهد واليقظة التامة، نظراً للظروف الراهنة.

وطالب مدير الأمن بتطبيق القانون بكل حسم وحزم مع مراعاة قواعد حقوق الإنسان، ثم فاجأ نقطة شرطة شنوان بمركز شرطة شبين الكوم، ووجه باليقظة التامة كما تفقد الخدمات بديوان المديرية، وشدد على ضرورة المرور بصفة مستمرة وتأمين الأماكن بجوار المديرية واليقظة التامة.



>