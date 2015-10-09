جامعة السويس تناقش تطورات أبحاث الخلايا الجذعية نهاية أكتوبر الجارى

تنظم الأقسام الأكاديمية بكلية الطب البشرى بجامعة قناة السويس، بالتعاون مع مركز التميز فى أبحاث الطب الخلوى الجزيئى بالكلية، مؤتمرًا يبحث التطورات الحديثة فى الخلايا الجذعية فى الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر الحالى، وذلك من خلال عدد من الأبحاث العلمية والتطبيقية التى ستناقش خلال المؤتمر.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور أمجد مطر عميد كلية الطب البشرى ورئيس المؤتمر، وسكرتير عام المؤتمر الدكتور ياسر الوزيرى رئيس قسم الفسيولوجى بطب القناة، والدكتور فؤاد بدر أستاذ الوراثة الطبية بكلية الطب والرئيس الاستشارى للمؤتمر ومقرر اللجنة الإدارية الدكتورة سحر جريش.

وقال الدكتور ياسر الوزيرى سكرتير عام المؤتمر، أن المؤتمر ينظم للمرة الأولى بجامعة قناة السويس، وأن الكلية تطمح لتنظيمه بصفة دورية، مشيرًا إلى أن هناك مشاركة دولية فى المؤتمر، حيث يشارك أساتذة من معهد الخلايا الجذعية من جامعة تولين بالولايات المتحدة الأمريكية، كما يشارك فى المؤتمر أساتذة من المراكز البحثية من مختلف الجامعات المصرية.

وأضاف سكرتير عام المؤتمر أن المؤتمر يناقش خلال اليومين حوالى 50 بحثًا معمليًا وتطبيقيًا فى مجال الخلايا الجذعية.