بالصور.. طلاب كفر الشيخ: مشاركتنا باحتفالات أكتوبر من آثار 30 يونيو

شارك طلاب التربية والتعليم بكفر الشيخ، وجامعة كفر الشيخ وطلاب الخدمة الاجتماعية، وعدد من أهالى المحافظة، فى الاحتفالات التى شهدها استاد الدفاع الجوى بالقاهرة، أمس الخميس، بانتصارات أكتوبر.

قال محمد سعد "طالب بالصف الثالث الإعدادى: "سعدت اليوم بمشاركتى فى احتفالات انتصارنا فى حرب أكتوبر المجيدة، كما سعدت بتواجدى فى استاد الدفاع الجوى ولم أكن أتخيل أن أشارك فى الاحتفال وأعتقد أن مجرد حضورى اعتبره أثر من آثار ثورة 30 يونيو".

وأكدت الدكتورة منى مصطفى، وكيلة وزارة التربية والتعليم، أنها سعيدة بمشاركة طلاب التربية والتعليم بالاحتفالات بانتصارات أكتوبر باستاد الدفاع الجوى، ليتخذوا من انتصارات أكتوبر العبرة والعظة.

يذكر أن التربية والتعليم، شاركت بـ100 طالب وطالبة فى الاحتفالات بإشراف أسرة التربية الاجتماعية بقيادة الموجه العام بسيونى غانم، والموجه الأول المركزى ومحمد الدفراوى وحمودة يونس مسئول الاتحاد بالمديرية، ومحمد زكى الموجه الأول.



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