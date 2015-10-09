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بالصور.. مباحث تموين مطروح تضبط 292 كيلو جبن فاسد بأحد المحلات

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تمكن قسم مباحث بمديرية أمن مطروح، برئاسة المقدم إسلام عمارة رئيس مباحث التموين، من ضبط 292 كيلو جراما من الجبن الفاسد، غير صالح للاستخدام الآدمى، بأحد المحلات بوسط مدينة مرسى مطروح.

تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، إخطارًا بضبط أيمن.أ.أ (48 سنة) صاحب ثلاجة لحفظ منتجات الألبان بشارع الجلاء بمطروح، وذلك لعرضه وبيعه كميات من الجبن الأبيض والرومى المنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بإجمالى 292 كيلو جرامًا.

تم التحفظ على المضبوطات والمتهم تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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