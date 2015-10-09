أخبار عاجلة

تبادل إطلاق نار بالأسلحة الآلية بين الشرطة ومسلحين في أكتوبر والداخلية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر -
حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
اللاعب الدولي محمد صلاح يصر على مقابلة شيخ الأزهر قبل انطلاق معسكر الفراعنة في يونيو المقبل لهذا السبب -
التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نائب حزب الكرامة بالبرلس: أسعى للاحتفاظ بمقعد "صباحى"

Google+ Print
نائب حزب الكرامة بالبرلس: أسعى للاحتفاظ بمقعد "صباحى" نائب حزب الكرامة بالبرلس: أسعى للاحتفاظ بمقعد "صباحى"
يتنافس على مقعد حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق، فى الدائرة الرابعة "دائرة البرلس" 19مرشحاً، ويظهر بقوة النائب الأول لحزب الكرامة السيد غطاس"، رئيس مجلس إدارة المصرية المتحدة للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى، الذى يراهن عليه أهالى الدائرة ليكون المقعد من نصيب حزب الكرامة.

السيد غطاس، النائب الأول لحزب الكرامة، قال إنه ملتزم بقرار اللجنة العليا للانتخابات فيما يخص الدعاية الانتخابية، مشيرا إلى أنه يسعى للاحتفاظ بمقعد حمدين صباحى لخدمة أهالى دائرته.

وأضاف غطاس لـ"اليوم السابع"، أن محكمة الإدارية العليا بالقاهرة رفضت الطعن المقدم ضده الذى تقدم به شخص من محافظة البحيرة باسم خطأ يدعى "محمود عبد الغنى غطاس" واستند فى دعواه لحكم قضائى غيابى سقط بالتقادم عام 2004م، وتابع: "يكفينى شرفا أن أكون من بين 19 حكما قضائياً أنصفتهم الإدارية العليا بالقاهرة ورفضت الآخرين".

وأشار غطاس إلى أنه يراهن على وعى أهالى دائرة البرلس لاختيار مرشح له خلفية سياسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365