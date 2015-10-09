نائب حزب الكرامة بالبرلس: أسعى للاحتفاظ بمقعد "صباحى"

يتنافس على مقعد حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق، فى الدائرة الرابعة "دائرة البرلس" 19مرشحاً، ويظهر بقوة النائب الأول لحزب الكرامة السيد غطاس"، رئيس مجلس إدارة المصرية المتحدة للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى، الذى يراهن عليه أهالى الدائرة ليكون المقعد من نصيب حزب الكرامة.

السيد غطاس، النائب الأول لحزب الكرامة، قال إنه ملتزم بقرار اللجنة العليا للانتخابات فيما يخص الدعاية الانتخابية، مشيرا إلى أنه يسعى للاحتفاظ بمقعد حمدين صباحى لخدمة أهالى دائرته.

وأضاف غطاس لـ"اليوم السابع"، أن محكمة الإدارية العليا بالقاهرة رفضت الطعن المقدم ضده الذى تقدم به شخص من محافظة البحيرة باسم خطأ يدعى "محمود عبد الغنى غطاس" واستند فى دعواه لحكم قضائى غيابى سقط بالتقادم عام 2004م، وتابع: "يكفينى شرفا أن أكون من بين 19 حكما قضائياً أنصفتهم الإدارية العليا بالقاهرة ورفضت الآخرين".

وأشار غطاس إلى أنه يراهن على وعى أهالى دائرة البرلس لاختيار مرشح له خلفية سياسية.