محافظ أسوان يبحث مع مسئولى "مياه الشرب" المشروعات الجارى إنشاؤها

بحث اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، مع اللواء محمد عاطف السكرتير العام المساعد، ورؤساء ومديرى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والكهرباء والمقاولون العرب، مساء الخميس، المشروعات الجارية فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى.

وكلف المحافظ، بسرعة إنهاء أعمال نقل غرفة المحولات الكهربائية والديزل التابعة لمحطة بركة الدماس إلى مستوى أعلى من المحطة بالشارع المجاور تفادياً لتكرار أزمة غرق المحطة بتكلفة 1.7 مليون جنيه، مع التزام الجهة المنفذة بالمواصفات المطلوبة فى التنفيذ، بالإضافة إلى قيام مجلس مدينة أسوان بإزالة أحد الأكشاك العشوائية التى تقع بالموقع الجديد للمحولات، وهو الذى يتوازى مع إنهاء أعمال الصيانة الشاملة لمحول الديزل بقدرة 1 ميجاوات.

وفى نفس الإطار، وجه المحافظ مسئولى الشركة والهيئة القومية لمياه الشرب بسرعة تشغيل الآبار الارتوازية بالشلال، للقضاء على ظاهرة تكرار انقطاع وضعف مياه الشرب، بجانب أن ذلك سيساهم فى خفض مناسيب المياه الجوفية ببعض أحياء مدينة أسوان.

وأكد اللواء يسرى، على سرعة استكمال مشروع الصرف الصحى بالشلال، الذى يأتى ضمن المشروع القومى لتوصيل الصرف الصحى للقرى المحرومة، والذى تم البدء فيه منذ عام 2009.

وأوضح أن العمل توقف بالمشروع منذ 4 سنوات لتوقف الاعتمادات الموجه له بإجمالى 20 مليون جنيه لخدمة ثلاث مناطق بالشلال منها عزبة المرشح وقرية جبل شيشة وقرية الباتينيون ويضم إنشاء محطتى رفع صرف صحى وشبكات انحدار رئيسية وخطوط طرد بطول 2800 متر لربطها بمحطة 13 بـ"كيما"، حيث إنه مقرر الانتهاء من المشروع بالكامل فى بداية العام المقبل.

وتناول الاجتماع أيضاً، موقف توريد الطلمبات الغاطسة لمحطة صرف صحى 10 بمنطقة عزبة المرشح كيما، حيث وجه المحافظ لسرعة لتنفيذ عملية إحلال وتجديد لطلمبات الغاطس لمحطة 10 بطلمبات جديدة سيتم استيرادها من الخارج بقدرة 250 لتر/ث وبرافع طوله 90 متر بتكلفة 1.9 مليون جنيه، ومن المقرر دخولهما التشغيل الفعلى بنهاية العام الحالى لمنع تكرار التسربات على المساكن المجاورة للمحطة.

كما ناقش الاجتماع، عرض الموقف التنفيذى لأعمال المرافق بمنطقة مطلع الصداقة الجديدة، حيث من المقرر الانتهاء من أعمال عداية خط الصرف الصحى فى الشهر الحالى، حيث سيتم إجراء تغيير كلى لخط مياه الشرب 12 بوصه بمنطقة الزيداب، خاصة أنه يقوم بتغذية منطقة الصداقة الجديدة مروراً بالزيداب والقادم من محطة رافع السيل التى يجرى حاليا عملية تطوير شاملة لها، وذلك ضمن إحلال وتجديد 3 محطات لمياه الشرب بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه للقضاء نهائياً على مشكلة ضعف تدفق مياه الشرب لمنطقة الصداقة.

كما قرر اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، تأجيل افتتاح محطة مياه الشيخ فضل بدراو، لحين الانتهاء من توصيل الشبكات والوصلات المغذية لـ8 قرى.

وأوضح المحافظ، فى بيان صحفى له، أنه تم الانتهاء من 3 قرى منها، على الرغم من جاهزية المحطة للتشغيل.

وأكد اللواء يسرى، أن وصول الخدمة للمواطن البسيط فى أسرع وقت وبأعلى جودة هو الهدف من افتتاح المحطة وليس الشو الإعلامى.

وحول الموقف التنفيذى لإنشاء محطات مياه الشرب بالشيخ فضل وجزيرتى هيسا وعواض وسط النيل بمدينة أسوان، بلغت التكلفة الإجمالية 33 مليون جنيه، حيث تم إنهاء إنشاء محطة مياه جزيرة هيسا وبدأت أعمال التشغيل التجريبى لها، فى حين جارى رفع منسوب المحول الكهربائى المغذى لمحطة مياه جزيرة عواض لتوفير الأمان الكامل.

وأوضح محافظ أسوان، أنه سيقوم بعرض مشكلة توصيل الصرف الصحى للوحدات السكنية بمشروع إسكان الأوقاف بالصداقة الجديدة، على مجلس المحافظين المقبل، والتى تأخر تسليمها للحاجزين على الرغم من الانتهاء من الأعمال الإنشائية للعمارات التى تضم 4920 وحدة سكنية.

وأعطى المحافظ، تعليماته للواء حسن عبد الغنى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان باستبعاد رئيس قطاع الصرف الصحى بالشركة وذلك لتقاعسه وعدم قيامه بواجباته الوظيفية على الوجه الأكمل، مما تسبب فى انتشار حالات طفح الصرف الصحى وخاصة بطريق السادات.