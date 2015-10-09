بيت ثقافة البدارى يُحيى ذكرى انتصارات أكتوبر بأنشطة ثقافية وفنية

يُحيى بيت ثقافة البدارى بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، الذكرى الثانية والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة بمجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، وذلك بقاعة الأنشطة بالبيت، وذلك تحت رعاية الدكتورة فوزية أبو النجا رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى، وبإشراف عبد العال زهران مدير عام فرع ثقافة أسيوط، ومحمد شافع مدير بيت ثقافة البدارى.

وقال الفنان محمد أبو رحمة أخصائى العلاقات العامة والإعلام ببيت ثقافة البدارى، إن الاحتفال يشمل ندوة ثقافية عن بطولات حرب أكتوبر، كما يشمل الاحتفال إقامة ورشة فنية للأطفال عن تشكيلات الفوم خلال الفترة من الأحد 11 أكتوبر ولمدة ثلاثة أيام بمدرسة ممتاز نصار الرسمية للغات، ويدرب فيها الفنان شعبان خلف.