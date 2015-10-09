بالصور.. عصابة "الدولى وفهد ونوكيا" بشبرا الخيمة: "بنسرق التكاتك عشان نعيش واللى بيعترض من السواقين بندبحه".. ويعترفون: نشترى بثمن المسروقات ترامادول وكولة

المتهمون: بنسرق التكاتك لشراء السجاير والترامادول والكولة

"إحنا عايزين نعيش مش أكتر، بنسرق تليفونات وتكاتك واللى يرفض ويقاومنا ندبحه وناخد تليفونه والتوك توك وفلوسه ونرميه فى الشارع"، هذا ما جاء فى اعترافات المتهمين "الدولى وفهد ونوكيا" فى عدة وقائع قتل وسرقة بدائرتى شبرا الخيمة وقليوب.

واستكمل المتهمون اعترافاتهم بصوت بارد وقلب جامد وعيون وقحة، أمام الرائد عنان حجاج رئيس مباحث قسم قليوب بأنهم كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة الهواتف المحمولة والتكاتك وقتل أصحابها وبيع حصيلة سرقاتهم لشراء السجاير والترامادول والكولة.

العثور على جثة سائق توك توك ملقاة فى الشارع بدائرة قسم قليوب

كان معاونو المباحث النقباء هانى ملاك ومصطفى كامل ومحمد التهامى، تمكنوا من كشف غموض واقعة العثور على جثة سائق توك توك يدعى "محمد فوزى" ملقاة فى الشارع بدائرة قسم قليوب واختفاء المركبة التى يعمل عليها، حيث تبين أن وراء الواقعة 3 عاطلين تم القبض عليهم هم "أحمد ج ع" 18 سنة وشهرته (دولى) سائق توك توك، و"إسلام ع م" 17 سنة وشهرته "نوكيا" عاطل، و"أحمد ع ح" وشهرته (فهد) 16 سنة عاطل، يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابياً تخصص فى استدراج قائدى مركبات التوك توك بزعم توصيلهم والاستيلاء على المركبة ومتعلقات قائديها كرهاً تحت تهديد الأسلحة البيضاء.

وكان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة بالواقعة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث قاده العميد حسام فوزى رئيس مباحث القليوبية والعقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى.

المتهمون استدرجوا المجنى عليه إلى قليوب وذبحوه وتركوه فى الشارع

وأسفرت تحريات المقدم هانى أبو سريع وكيل فرع البحث عن تحديد الجناة، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليهم وأمام النقيب عنان حجاج والمقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة والنقيب محمود ندا وهانى ملاك، اعترف المتهمون بأنهم اتفقوا على ممارسة نشاطهم الإجرامى وفى سبيل تنفيذ مخططهم توجهوا لمنطقة بهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة وقاموا باستدراج المجنى عليه بحجة توصيلهم إلى قليوب وحال وصولهم بمدخل عزبة الحجر قاموا بذبحه وطعنه بالبطن وتمزيق يده اليسرى حتى فارق الحياة وتركوه بمكان العثور.

الاستيلاء على التوك توك وهاتف محمول و30 جنيها

واستولى المتهمون على مركبة التوك توك والهاتف المحمول ومبلغ مالى 30 جنيها وقاموا بإخفاء مركبة التوك توك لدى عمليهم "معتز م ع عاطل" للتصرف فيه بالبيع لعلمه بكونه من متحصلات سرقات وقام المتهم الثالث بأخذ الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه ودراجة بخارية من عميلهم، وتوجه إلى "أحمد س ع ميكانيكى" لتصليح الدراجة البخارية، وباع الهاتف المحمول له.

وباستهداف العميلين أمكن ضبطهما وبمواجهتهما بما ورد باعترافات المتهمين أقروا بصحتها وتم بإرشادهما، ضبط مركبة التوك توك المستولى عليها بمعرفة العميل الأول وكذلك ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه بمعرفة العميل الثانى.

كما اعترف المتهمون بارتكابهم عدة وقائع أخرى سرقة وقتل.



>