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ضبط 47 ألف مخالفة انتظار خاطئ للسيارات خلال شهر سبتمبر الماضى بالجيزة

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ضبط 47 ألف مخالفة انتظار خاطئ للسيارات خلال شهر سبتمبر الماضى بالجيزة ضبط 47 ألف مخالفة انتظار خاطئ للسيارات خلال شهر سبتمبر الماضى بالجيزة
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية، وتمكنت خلال شهر سبتمبر الماضى من ضبط 47776 مخالفة انتظار خاطئ للعديد من السيارات و1947 مخالفة سيارة بدون رخص تسيير وتم حجز 87 دراجة بخارية بدون رخص قيادة، وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.

وقال المقدم أيمن عبد القادر، مدير العلاقات العامة للإدارة العامة لمرور الجيزة، فى تصريحات صحفية، إن هناك حملات مرورية مكثفة تشنها الإدارة بشكل يومى على كل المحاور والميادين، لرصد المخالفات المرورية ومتابعة الحالة الأمنية بكل المحاور، لإلزام المواطنين باتباع كل قواعد المرور حرصًا على سلامتهم.
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