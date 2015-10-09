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جنايات القاهرة تستمع غدا لشهود الإثبات فى أحداث "ماسبيرو"

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جنايات القاهرة تستمع غدا لشهود الإثبات فى أحداث "ماسبيرو" جنايات القاهرة تستمع غدا لشهود الإثبات فى أحداث "ماسبيرو"
تستكمل غدا السبت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة 23 متهمًا، من بينهم 17 محبوسا فى قضية "أحداث ماسبيرو"، والتى وقعت فى 5 يوليو 2013، وذلك بالاستماع لشهود الإثبات.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.
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