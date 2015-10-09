مباحث الحمام بمطروح تضبط 4 بنادق خرطوش و3 سيارات بدون لوحات

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحمام، بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى، مساء أمس الخميس، من ضبط 4 بنادق خرطوش و3 سيارات بدون لوحات معدنية، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة بدائرة القسم.

تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، إخطارًا بضبط "موسى.م.ع" وشهرته مهنى 45 سنة، مزارع، مقيم نجع عمر بنجر السكر الحمام، حال استقلاله سيارة بدون لوحات معدنية وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 أسبانى الصنع، بقصد الدفاع.

كما تم ضبط بندقية خرطوش تركى الصنع عيار 12 بخزينة تسع 5 طلقات بداخلها 4 طلقات من ذات العيار بمسكن "صابر.ع.م" 35 سنة، عاطل، مقيم الرويسات الحمام، وحال مشاهدته للقوات فر هارباً تاركاً سيارة بدون لوحات معدنية، وتم ضبط سيارة بدون لوحات معدنية فر قائدها هارباً حال مشاهدته للقوات وبداخلها بندقيتين خرطوش بروح واحدة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة.