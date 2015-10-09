بالصور.. ضبط 4 محكوم عليهم بالمؤبد لاتهامهم بحرق قسم شرطة الحمام بمطروح

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحمام، بالساحل الشمالى، بالاشتراك وقوات الأمن المركزى، أمس الخميس، من ضبط 4 متهمين فى أحداث حرق قسم شرطة الحمام.

تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، إخطارًا بضبط "محمد.ب.ع" 30 سنة، عاطل، مقيم العزبة الشرقية الحمام، والسابق ضبطه واتهامه فى 25 قضية آخرها القضية رقم 2667/2013 جنح الحمام مقاومة سلطات، و"هانى.ج.أ" 36 سنة، عاطل، مقيم عزبة الشيخ صابر الحمام، و"أحمد.ف.س" 24 سنة، عاطل، مقيم عزبة أولاد جبريل الحمام، و"نصر.ج.د" 24 سنة، عاطل، مقيم العزبة الغربية الحمام، وجميعهم مطلوبين التنفيذ عليهم فى القضية رقم 25 /2015 جنايات عسكرية إسكندرية والمقضى فيها بالسجن المؤبد بجلسة 8/9/2015 تجمهر وإضرام النيران بقسم الحمام.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة.