جنايات القاهرة تصدر حكمها غدا على المتهمين بأحداث "قصر القبة"

تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة غدا السبت، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها فى إعادة محاكمة 22 متهمًا "مخلى سبيلهم"، فى ضوء اتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بمحيط قصر القبة فى فبراير 2013.

وكانت قد أسندت النيابة للمتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها التجمهر والبلطجة والتلويح بالعنف واستعراض القوة والتظاهر بدون ترخيص وتكدير السلم العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

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