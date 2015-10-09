أخبار عاجلة

تبادل إطلاق نار بالأسلحة الآلية بين الشرطة ومسلحين في أكتوبر والداخلية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر -
حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
اللاعب الدولي محمد صلاح يصر على مقابلة شيخ الأزهر قبل انطلاق معسكر الفراعنة في يونيو المقبل لهذا السبب -
التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم الطريق الصحراوى الغربى "قنا نجع حمادى"

Google+ Print
ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم الطريق الصحراوى الغربى "قنا نجع حمادى" ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم الطريق الصحراوى الغربى "قنا نجع حمادى"
استقبلت مستشفى قنا العام 4 جثث لضحايا حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى نقل بالطريق الصحراوى الغربى "قنا نجع حمادى".

تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من العميد محسن كمال، مأمور مركز قنا، بمصرع عبد الحميد محمد حمادى (56 عامًا)، وكيل معهد أزهرى بنجع حمادى، وبدوى همام هاشم، ( 54 عامًا)، مراقب صحى بالإدارة الصحية بنجع حمادى، وعادل عبد الصبور عمر، ( 54 عامًا)، مدير الشئون القانونية بكهرباء نجع حمادى، وصلاح سيد جلال (60 عامًا)، مقيم القوصية أسيوط، إثر تصادم سيارة ملاكى ماركة هيونداى رقم 22409 يستقلها وأخرى ربع نقل تحمل أرقام 1643 (ى.س.ا )، نقل أسيوط.

تحرر محضر بالواقعة بعد نقل الجثث إلى مستشفى قنا العام وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

موضوعات متعلقة..
>مصرع 4 فى حادث تصادم سيارتين بالصحراوى الغربى قنا - نجع حمادى

http://www.youm7.com/story/2015/10/8/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-4-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%82%D9%86%D8%A7---%D9%86%D8%AC%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF/2379329#.VhcV7fmqqko

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365