ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم الطريق الصحراوى الغربى "قنا نجع حمادى"

استقبلت مستشفى قنا العام 4 جثث لضحايا حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى نقل بالطريق الصحراوى الغربى "قنا نجع حمادى".

تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من العميد محسن كمال، مأمور مركز قنا، بمصرع عبد الحميد محمد حمادى (56 عامًا)، وكيل معهد أزهرى بنجع حمادى، وبدوى همام هاشم، ( 54 عامًا)، مراقب صحى بالإدارة الصحية بنجع حمادى، وعادل عبد الصبور عمر، ( 54 عامًا)، مدير الشئون القانونية بكهرباء نجع حمادى، وصلاح سيد جلال (60 عامًا)، مقيم القوصية أسيوط، إثر تصادم سيارة ملاكى ماركة هيونداى رقم 22409 يستقلها وأخرى ربع نقل تحمل أرقام 1643 (ى.س.ا )، نقل أسيوط.

تحرر محضر بالواقعة بعد نقل الجثث إلى مستشفى قنا العام وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

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http://www.youm7.com/story/2015/10/8/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-4-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%82%D9%86%D8%A7---%D9%86%D8%AC%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF/2379329#.VhcV7fmqqko