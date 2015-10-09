"الكهرباء": "المالية" تنتهى من مراجعة تعريفة التغذية نهاية الشهر الجارى

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن وزارة المالية أوشكت على الانتهاء من مراجعة اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بمشروعات تعريفة التغذية لتوليد 4300 ميجا وات من الشمس والرياح، مؤكداً أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من المراجعة نهاية الشهر الجارى.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يقوم المستثمرون الذين تسلموا الأراضى، بتوقيع 5 اتفاقيات عقب الانتهاء من اتفاقية شراء الطاقة، لافتاً إلى أن الـ5 اتفاقيات هم "اتفاقية شراء الطاقة - اتفاقية تقاسم التكاليف - اتفاقية بيع الطاقة - الاتفاقية الحكومية - الاتفاقية الإطارية".

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يتم توقيع الاتفاقيات الخامسة بدءاً من نوفمبر القادم تمهيدا للبدء فى تنفيذ المشروعات بداية العام الجديد.

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