لو بتعانى من تكرار "التنميل".. اعرف أهم أسبابه المرضية

التنميل

أسباب حدوث التنميل

مدة التنميل

تنميل الأطراف أحد الأعراض التى يشتكى من الإصابة بها كثير من الأشخاص وأحيانا تكون مؤشرا على إصابتهم ببعض المشاكل الصحية أو نتيجة الجلوس بوضع معين لفترة طويلة من الوقت.>حول ذلك يقول دكتور كريم منتصر أخصائى جراحة المخ والأعصاب، إن التنميل عبارة عن حالة غير طبيعية يشعر بها الإنسان ببعض الأعراض مثل واغز وفقدان الإحساس بالمنطقة المصابة بالتنميل.>ويستكمل د. كريم قائلا، هناك بعض الأسباب التى تساهم بصورة كبيرة فى حدوث تنميل ومنها:>1)نقص وصول الدم للمنطقة المصابة بالتنميل.>2)تلف الأعصاب.>3)السكتة الدماغية.>4)أورام المخ.>5)الانزلاق الغضروفى.>ويتابع د. كريم قائلا "يتوقف مدة حدوث إصابة الجزء المصاب بالتنميل على سبب حدوثه والتى يترتب عليها طول أو قصر فترة الشعور به، حيث ينتهى مدة حدوث التنميل سريعا فى حالة الإصابة به فى الذراع أو اليد والذى يكون غالبا بسبب اتخاذ وضع معين ثابت عند الجلوس لفترة وينتهى بمجرد تحريك اليد والذراعين.

وأضاف د. كريم أنه يجب فى حالة تكرار حدوث التنميل ضرورة الذهاب لطبيب جراحة المخ والأعصاب للاطمئنان من عدم وجود أسباب مرضية وراء حدوث التنميل.