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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج السرطان الخميس 8/10/2015

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لبرج السرطان:

مهنيا: تستطيع هذه الفترة أن تحقق إنجازات فى العمل، ولكن تجنب البوح عمّا تشعر به دائما أمام زملائك خصوصا إذا كان الأمر سلبيا، قد تنعكس هذه السلبيات على الزملاء مما يؤثر على عملهم ويضعفه.

عاطفيا: لا تتجاهل رأى شريكك فى بعض الأمور التى تتعلق بكما، فهى ليست حياتك لوحدك وهو من حقه أن يقرر أمره فى الأمور الحساسة، فالتفرد والديكتاتورية فى الرأى لا يؤديان إلى قرار سليم.

صحيا:  تزداد ضغوط العمل ومسؤولياته بعد منصبك الجديد، فكن حذرا تجاه وضعك الصحى فأنت تحتاج إلى قسط من الراحة والاستجمام بعد يوم عمل طويل، فلا تقصر فى ذلك.

توقعات علماء الفلك: 

تشهد نجاحات غير مسبوقة على الصعيد المهنى، ولكن تأتيك الرياح بما لاتشتهيه نفسك وتجد من يعمل ضدك من الزملاء بسبب غيرته منك ويحاول الإيقاع منك، فكن أكثر حرصا على الكلمات التى تتفوه بها، فقط اهتم بعملك ولاتنشغل بما لايعنيك. وإذا وقعت فى أخطاء يجب الأخذ بعين الاعتبار بالأقل تأثيرا سلبيا عليك حتى لايحدث لك صدمة، فتوقعك للأسوء يجعل الأمور أبسط، فإذا صعدت المواضيع وكبرتها ستشعر أنك مكتوف اليدين وتزيد الأمر تعقيداً.

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