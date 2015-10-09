حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج القوس الخميس 8/10/2015

حظك اليوم لبرج القوس:

مهنيا: عليك أن تكون متمهلا فى خطواتك وتقصى وراء المعلومات وصحتها ولا تنساق وراء الإشاعات، التسرع فى العمل لن يفيد.

عاطفيا: تعيش فترة نشطة متجددة مع شريكك، ذكاؤك واحتواؤك لتلك العلاقة يضفى عليها المزيد من السعادة والتفاهم، قد تتلقى هدية قيمة من الحبيب.

صحيا: عليك القيام بكل ما يعود على الصحة بالخير والانطلاق نحو الأفضل فى نظامك الغذائى وممارستك للرياضة التى أهملتها كثيرا بالرغم من نصيحة أصدقائك بممارستها، حاول أن تبتعد عن الحلويات وتكثر من تناول الفاكهة الطازجة، ويبقى الخيار النهائى لك.

توقعات علماء الفلك:

عليك إنجاز ما أجلته فى الفترة الماضية فالمهام كثيرة ومتراكمة، بعض الأمور حان وقت إيضاحها وتفكيك عقدها وشرحها للآخرين، فسوء التفاهم بينك وبين زملائك يخسرك الكثير. على صعيد العمل أيضا حاول أن تنظر للعالم من خلال عيون مفتوحة مدركة للأشياء البعيدة، لا تكن محدود تنظر تحت قدميك فقط. المعارف القديمة وأصدقاؤك المخلصون قد يساعدونك فى استعادة حيويتك ونشاطك فلا تتردد فى اللجوء لهم. وإذا لم تجد الحافز لاستعادة همتك ونشاطك ابحث عنه فى الرياضة أيضا، فالأنشطة الرياضية تساعدك فى استعادة البهجة والاسترخاء عن طريق خروج الطاقات المكبوتة.

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