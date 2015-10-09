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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج العذراء الخميس 8/10/2015

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لبرج العذراء:

مهنيا: قد تأتيك الرياح محملة بالأخبار السلبية، وتقابل اليوم الأشخاص السخيفة التى تتجنب التعامل معها. ولكن عليك ألا تفقد مزاجك اليوم بسبب تلك التفهات فهناك أمورا تحتاج منك أن تكون هادئ البال.

عاطفيا: حبيبك انتظرك كثيرا وتحمل معك مطبّات الحياة، ولكن أسرته لن تنتظرك وتتحملك، قد يفاتحك شريكك فى موضوع الزواج بعد فترة الخطوبة الطويلة، وأنت غير مستعد لذلك، لذا عليك أن تُعد نفسك.

صحيا: عليك أن تهتم بصحتك أكثر من اللازم؛ مناعتك الضعيفة قد تسبب لك خللا تدخل لك منه الأمراض. تجنب الأماكن المزدحمة وتناول الخضروات والأطعمة التى تزيد من قوة مناعتك.

توقعات علماء الفلك:

العزلة قد تكون مفيدة فى بعض الأحيان، لكنها ليست الخيار الأفضل دائما. تحتاج لبعض الهدوء والراحة والتفكير مع نفسك، ولكن أيضاً عليك أن تتواصل مع الآخرين وتشاركهم فى إنجازاتهم حتى وإن كانت صغيرة، سيشعرك ذلك بأن لك دورا مهما فى حياة الآخرين وهذا يُشعرك بالسعادة وتكون أسعد إذا قضيت باقى اليوم معهم. وعلى صعيد آخر لا تكن خاليا وترى الحياة بأحلامك الوردية، حاول أن تكون أكثر واقعية، تفكيرك بهذا الأسلوب الغير مدرك لمجريات الحياة يزعج شريكك لذلك كن أكثر حكمة.

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