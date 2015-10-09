حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الجدى الخميس 8/10/2015

حظك اليوم لبرج الجدي:

مهنيا: تجنى ثمار مازرعته من صبر ومحاولاتك للتكيف فى عملك وتحملك لمشقاته، قد يحدث اليوم اتصالات وثفقات تجارية تضيف الكثير من النجاح.

عاطفيا: تكثر النقاشات والمشاكل بينك وبين شريك، حاول أن تسمع وجهة نظره وتعطى له فرصة الدفاع عن موقفه، المشاكل الصغيرة قد تفسد عليكم هدوء علاقتكم، لا تتهمه وتلق عليه مسؤولية تلك المشاكل.

صحيا: كى تتمكن من النجاح فى خطواتك العملية والتى تفضلها عن أى شيء فى حياتك، عليك أن تهتم بصحتك التى أهملتها كثيرا، إذا أصابك أى مرض أو إجهاد من السهل أن يثنيك عن خطواتك ونجاحاتك.

توقعات علماء الفلك:

لاتبتأس إذا حاول أحدهم أن يعوقك عن أهدافك، فأنت بنجاحك الحالى أصبحت محل أنظار لكثير من الناس وهذا تُحسد عليه، لاتستسلم وحاول أن تسترد قوتك ونجاحك، أنظر إلى المشكلة كضريبة لنجاحك وثق أنك يجب أن تعافر وتكمل طريقك الذى بدأته وتأكد أنه لن يقدر أحد أن يقف أمامك، وبعيداً عن تلك النزاعات أن تحتاج إلى شيء مختلف عن الروتين اليومى حاول ألا تشغل نفسك بما يدبره لك الآخرون واستمتع بوقت هادئ وقم بزيارة أحد الأصدقاء أو أذهب إلى مكان لم تزره من قبل واكتشفه بنفسك. أنت تتمتع بشخصية قوية صلبة مع كل من تعرفهم، لكن على النقيض مع شريكك فأنت تشعر بالضعف أحيانا أمامه، فحاول أن تغير ذلك.

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